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29.04.2020 - 14:04 |

Son dakika | Fenerbahçe'de Asamoah'a 2 yıllık teklif

Transferde önceliğini sol beke verecek olan Fenerbahçe'de Kwadwo Asamoah ismi daha yüksek sesle konuşuluyor. Inter'in ayrılmasına izin vereceği Ganalı yıldız için 2 yıllık teklif düşünülüyor.

Fenerbahçe'de bu sezon en çok tartıştılan konulardan olan sol bek için çözüm aranıyor. İtalyan basını, Inter'de oynayan Kwadwo Asamoah konusunda sarı-lacivertlilerin iddialı olduğunu yazdı.

Buna göre Inter'de bu sezon pek fazla istediği şansları bulamayan Ganalı futbolcunun ayrılığa yakın olduğu aktarıldı.

Inter'in de Asamoah'a izin vereceği bildirildi. Fenerbahçe'nin de Inter'le sözleşmesini sonlandırması halinde bonservis ödemeden 2 yıllık bir teklifi Asamoah'a sunmak istediği savunuldu.

Inter'de kazandığı 3 milyon eurodan bir maaş önermesi beklenen sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki sol beki renklerine katmak istediği dile getirildi.
Daha önce Victor Moses'ın kiralık sürecinde Chelsea'ye sorun çıkarmayan Fenerbahçe, Inter'le iyi bir diyalog kurmuştu.  Kwadwo Asamoah bu sezon Inter'de sadece 11 resmi maça çıktı, 1 asist yaptı. 

Son dakika | Fenerbahçede Asamoaha 2 yıllık teklif

Son dakika | Fenerbahçede Asamoaha 2 yıllık teklif

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