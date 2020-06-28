Son dakika | Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Datome, Olimpia Milano ile anlaştı...

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da koç Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası durumu merak edilen isimlerden Luigi Datome'ye ilişkin İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Oyuncunun ismi uzun süredir AX Armani Exchange Olimpia Milan ile anılırken bu transferin bittiği aktarıldı.

2015'te NBA'den Avrupa'ya Fenerbahçe formasıyla dönen Luigi Datome, takımın 2017'deki EuroLeague şampiyonluğunda da büyük rol oynamıştı. 32 yaşındaki oyuncu, 2013'te ligin MVP'si olup ayrıldığı İtalya'ya yeniden dönmenin hazırlıklarını yapıyor.

İtalyan gazeteci Matteo Andreani de iki oyuncunun salı günü serbest bırakılacaklarını belirtirken Olimpia Milano ve Olympiacos'un da oyuncuların serbest kalmalarını beklediklerini aktardı.