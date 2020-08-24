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24.08.2020 - 12:36 |

Son dakika | Fenerbahçe'de bir futbolcunun corona virüs testi pozitif

Fenerbahçe, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe'de bir futbolcunun corona virüs testi pozitif
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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