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05.01.2021 - 14:49 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin takımla çalıştı

Yeni tip koronavirüs testi negatife dönen Caner Erkin, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Son dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin takımla çalıştı
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Süper Lig'in 17. haftasında 7 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve çabukluk idmanının ardından pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen Caner Erkin'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi. Serdar Aziz'in çalışmalarını salonda sürdürdüğü, ayak bileğinde ağrıları bulunan Filip Novak ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Diego Perotti'nin ise bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Son dakika | Fenerbahçede Caner Erkin takımla çalıştı

 

Maç özeti | Hellas Verona 1-2 Inter
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