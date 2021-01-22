Son dakika - Fenerbahçe'de Caner Erkin'den büyük fedakarlık!

Sarı-lacivertli takımda maça yedek başlayan ve son 8 dakika oyuna giren Caner Erkin bel ağrılarıyla oynadı. Tecrübeli sol bek, hafta boyu bel ağrıları nedeniyle zorlansa da yoğun tedavilerle maça çıktı, arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Caner, Ankaragücü maçında sarı kart cezalısı olduğu için yer almamıştı.

Bu kez kaçırmadı

Sivasspor deplasmanında Enner Valencia penaltıdan ağları havalandırarak şanssızlığını kırdı. 7 Ocak’taki Alanyaspor maçında penaltı atışından yararlanamayan Ekvadorlu yıldız, Sivasspor maçında topun başına geçmekten çekinmedi. Daha önce ‘Yine fırsat verilirse penaltı kullanırım’ diyen Valencia, sözünü tuttu, Sivasspor maçında beyaz noktadan golünü yaptı. Öte yandan deneyimli oyuncu bu sezon ligde 3. golünü attı. Valencia son 2 lig maçında da rakip fileleri sarsarak çıkışını sürdürdü.

Alkışlar Gustavo’ya

Sivasspor’a karşı zor bir deplasmanda sahaya çıkan Fenerbahçe’de Luiz Gustavo performansıyla göz doldurdu. İstatistikleri de dikkat çeken Brezilyalı alkışları topladı. OPTA’nın hazırladığı rakamlarda Gustavo, 66 kez topla buluşurken yüzde 93’lük pas isabeti sağladı. 13 kez sahipsiz top kazanan deneyimli orta saha, 6 ikili mücadelenin 4’ünü kazandı, 2 defa da pas arası yaptı.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin