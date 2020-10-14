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14.10.2020 - 08:23 | | FANATİK

Son dakika | Fenerbahçe'de Cisse gerçeği ortaya çıktı

Yeni transfer Cisse’nin, 1+1 yıllık anlaşma şartıyla imzayı attığı öğrenildi. Senegalli yıldızın 800 bin Euro garanti, 20 maç ve 10 gole ulaştığında da 250 bin Euro bonus alacağı bildirildi.

Son dakika | Fenerbahçe'de Cisse gerçeği ortaya çıktı
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Erol Bulut’un ısrarla alınmasını istediği Cisse’nin bonservisinin elinde olması, Samatta transferinin ardından Fenerbahçe Yönetimi’ni harekete geçirmişti. Beşiktaş’ın da gündeminde olan Cisse’nin, Bulut sebebiyle tercihini Kanarya’dan yana kullandığı öğrenilmişti. Yapılan görüşmelerde 35 yaşındaki oyuncuya ilk olarak 1 yıllık sözleşme teklif edildi.

Ancak Senegalli forvetin, bonservisi elinde olduğu için 1 senelik yerine 1+1 yıllık sözleşme istediği ve bu şartla da imzayı attığı bildirildi. Tecrübeli golcünün, Fener’den bu sezon için senelik 800 bin Euro kazanacağı, 20 maç oynar ve 10 gol atarsa da bonus olarak 250 bin Euro’yu cebine koyacağı belirtildi.

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