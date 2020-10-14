Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son Dakika | Fenerbahçe'de David Beckham şoku! Transferde rakip...
14.10.2020 - 08:44 | | Fotomaç

Son Dakika | Fenerbahçe'de David Beckham şoku! Transferde rakip...

Transfer döneminde 18 futbolcu alarak şov yapan sarı-lacivertliler, eski göz ağrısı Mesut Özil’in peşinde. Arsenal’de kadro dışı kalan 31 yaşındaki yıldızın kalbinin bir köşesinde her zaman Fenerbahçe var.

ABONE OL

Sarı-lacivertliler, kabus gibi geçen iki sezonun ardından müthiş bir transfer dönemi geçirmişti. "Alo ben Emre abin" sloganı ile yeni sportif direktör Emre Belözoğlu güçlü bağlantılarını kullanarak, 18 transfer gerçekleştirmişti. Ancak her Fenerbahçeli'nin aklında aynı isim var: Mesut Özil... Fenerbahçe taraftarı olan tecrübeli yıldızın kariyeri inişte. Arsenal'de kadroya alınmayan 31 yaşındaki oyuncu en geç sezon sonu İngiltere'den ayrılacak.

DEVRE ARASINDA MASAYA OTURULACAK!

Fenerbahçe, Mesut Özil için mali şartları hazırlıyor. İyi bir Fenerbahçeli olarak bilinen tecrübeli oyuncu da konu sarı-lacivertliler olunca mali isteklerini daha makul seviyeye çekmeye sıcak yaklaşıyor. Kanarya, devre arasında Arsenal ile masaya oturacak ve Mesut'un bedelsiz transferini isteyecek. Fenerbahçe eski göz ağrısını kadrosuna katarak bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Hem büyük bir oyuncuyu alacak hem de rakiplerin moralini daha da düşürecek.

EVİNİ SATILIĞA ÇIKARDI

Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılmasına artık kesin gözle bakılıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Londra'daki 10 milyon sterlinlik evini satılığa çıkardığı belirtildi. Mesut'un bu kararı almasındaki en büyük nedenlerden biri de geçtiğimiz sezon stoper Kolasinac ile birlikte uğradığı saldırı. Başarılı oyuncu 'güvenli liman' olarak Kanarya'yı görüyor.

RAKİP BECKHAM

Kanarya'nın renklerine bağlamak istediği Mesut Özil transferinde en büyük rakip ABD... MLS ekipleri, 31 yaşındaki futbolcunun Arsenal'den ayrılacağını duyar duymaz kuyruğa girdikleri belirtildi. Bu takımlardan biri de İnter Miami'nin sahibi olan eski İngiliz yıldız David Beckham.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yalçın Ayhan, Skorer'e konuştu: 'Sinirden ağladım!'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi!

Son Dakika | Fenerbahçede David Beckham şoku Transferde rakip...

    Gonzalo Higuain gol atmak için yaratılmış! Kimse inanamadı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe'nin yeni transferi Perotti'ye haftada 2 gün izin
      Fenerbahçe'nin yeni transferi Perotti'ye haftada 2 gün izin
    2. Türkiye - Sırbistan canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Türkiye - Sırbistan canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    3. Son dakika | Mirin'e Katar'dan talip!
      Son dakika | Mirin'e Katar'dan talip!
    4. Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ilk 11'e...
      Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ilk 11'e...
    5. Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
      Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli maç ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

    Milli maç ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

    Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Galatasaray'da Emre Akbaba sahalara geri dönüyor

    Galatasaray'da Emre Akbaba sahalara geri dönüyor

    Son Dakika | Fenerbahçe'de David Beckham şoku! Transferde rakip...

    Son Dakika | Fenerbahçe'de David Beckham şoku! Transferde rakip...

    Sıradaki Haber