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02.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Diego Perotti, Antalyaspor maçına hazır!

Antalyaspor ile bugün deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı.

Son dakika - Fenerbahçe'de Diego Perotti, Antalyaspor maçına hazır!
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Antalyaspor ile bugün deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı. İstanbul’daki son hazırlığını Erol Bulut yönetiminde yapan sarı-lacivertliler, ısınma ve koşu çalışmaları ile beraber taktik ağırlıklı çift kale maçla günü noktaladı. Özel uçakla dün saat 18.00’de Antalya’ya giden kafile maç saatini beklemeye başladı.

Sarı-lacivertlilerde Diego Perotti’den olumlu haberler geldi. Yaklaşık 10 gündür takım antrenmanlarına katılan ve bireysel çalışmalarını da hiç aksatmayan Arjantinli futbolcu, maç kadrosuna yazıldı. İlk kez bir maç kadrosunda bulunan Perotti, maçın skoruna göre bugün süre alabilir. Ancak teknik heyet maçın gidişatına göre bu konuya karar verecek.

Savunmada Serdar
Süper Lig’de 7. haftada Antalyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe’de savunma hattı dışında bir değişiklik beklenmiyor. Geçen hafta bağırsak enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz, Trabzonspor maçını kaçırmıştı. Teknik heyetin tecrübeli stoperi bu hafta ilk 11’e alacağı bildirildi. Lemos’un kenara çekileceği, Serdar’ın Tisserand’la beraber savunmada yer alacağı öngörüldü. Sarı-lacivertli takımda eksik ya da cezalı bir isim bulunmuyor.

Son dakika - Fenerbahçede Diego Perotti, Antalyaspor maçına hazır

Antalya’da eksik çok
Antalyaspor’da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi bazı sıkıntılar dikkat çekiyor. Teknik Direktör Tamer Tuna ile geçen hafta yollarını ayıran kırmızı-beyazlılarda takımı Tamer Tuna’nın yardımcıları hazırladı. Karşılaşmada da Tuna’nın yardımcıları yer alacak. Kırmızı-beyazlılarda ayrıca 2’si kırmızı kart cezalısı, 5’i sakat, 7 oyuncu forma giyemeyecek. Akdeniz ekibi geçen hafta Başakşehir’e deplasmanda 5-1 kaybetmişti.

Son dakika - Fenerbahçede Diego Perotti, Antalyaspor maçına hazır

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