Son dakika - Fenerbahçe'de Diego Perotti hazırlığı!

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Yepyeni kadrosuyla herkesin beğenisini kazanan Fenerbahçe’de sezonun flaş transferlerinden Diego Perotti de adım adım takıma katılıyor. Roma’dan transfer edilen Arjantinli yıldızın uzun lig maratonunda mutlaka takıma fayda sağlayacağı vurgulanıyor.



Bu nedenle takıma adapte edilmesi için çalışılırken, acele etmeden herhangi bir risk almadan yola devam ediliyor. Geniş bir kadrosu olan sarı-lacivertlilerde her yıldızın takıma katkı sağlayacağı ve maçlara direkt etki edeceği biliniyor.



Bu nedenle Perotti’nin en iyi şekilde, hazır olduğunda sahaya sürülmesinin doğru olacağı belirtiliyor. Ayrıca son 3 gündür de artık takımla idmanların ilk bölümünde yer alan ve dün de 5’e 2 top kapma çalışmasında arkadaşlarına katılan deneyimli futbolcunun testleri titizlikle sürdürülüyor.

Bacaklarının adale ölçülerinden, son fiziksel durumuna kadar her detay inceleniyor. Herhangi bir sıkıntısı olmayan 32 yaşındaki oyuncunun kasım ayıyla beraber takıma tamamen dahil olması öngörülüyor.

Takım arkadaşlarına da hemen uyum sağlayan Diego Perotti, herkesle iyi bir iletişim yakalması ve olumlu tavırlarıyla dikkat çekiyor.