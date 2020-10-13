Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son Dakika | Fenerbahçe'de Dirar ve Rodrigues krizi!
13.10.2020 - 09:02 | | TAKVİM

Son Dakika | Fenerbahçe'de Dirar ve Rodrigues krizi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda takımdan gönderilmesi planlanan oyuncularla henüz yolların ayrılamaması Sarı Lacivertlilerde krize neden oldu.

Son Dakika | Fenerbahçe'de Dirar ve Rodrigues krizi!
ABONE OL

Teknik direktör Erol Bulut, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar'ın yeni sezon planlamasında yer almadığını yönetime bildirmişti... Ancak Türkiye'de transfer dönemi sona ermesine rağmen henüz yolların ayrılamadığı iki yıldız baş ağrıtmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler hem Garry Rodrigues hem de Nabil Dirar'ı transfer dönemi süren ülkelere göndermek için yoğun çaba harcıyor.

Eğer girişimler sonuçsuz kalırsa, yönetim iki yıldız için toplam 4 milyon Euro'luk (Yaklaşık 37 milyon lira) maaş ödemesi yapmak zorunda kalacak.

EROL BULUT'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Geçen sezon büyük umutlarla alınan Rodrigues, Erol Bulut'un gözüne girmeyi başaramadı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
"Şenol Güneş, elindeki futbolcuyu parlatmasını biliyor"
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ozan Tufan alkışları topluyor

Son Dakika | Fenerbahçede Dirar ve Rodrigues krizi

Tottenham oyuncuları FIFA 21 puanlarına göz attı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son Dakika | Fenerbahçe'de Dirar ve Rodrigues krizi!
    Son Dakika | Fenerbahçe'de Dirar ve Rodrigues krizi!
  2. Galatasaray, Al Hilal'i FIFA’ya şikayet etti
    Galatasaray, Al Hilal'i FIFA’ya şikayet etti
  3. Son dakika | Tyler Boyd’a Avustralya’dan talip çıktı!
    Son dakika | Tyler Boyd’a Avustralya’dan talip çıktı!
  4. Mario Balotelli'den açıklama: Birkaç hafta içinde imzalayacağım!
    Mario Balotelli'den açıklama: Birkaç hafta içinde imzalayacağım!
  5. Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!
    Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muhammed Elneny'den flaş Beşiktaş itirafı!

Muhammed Elneny'den flaş Beşiktaş itirafı!

Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yüzü gülüyor! Kamp gibi milli ara...

Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yüzü gülüyor! Kamp gibi milli ara...

Son dakika | Fatih Terim: "Başkan olma düşüncem yok"

Son dakika | Fatih Terim: "Başkan olma düşüncem yok"

Son dakika | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray zarar yazdı

Son dakika | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray zarar yazdı

Sıradaki Haber