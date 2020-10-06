06.10.2020 - 21:45 | | DHA
Son dakika | Fenerbahçeli Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de forma giyen Nabil Dirar, koronavirüs testi pozitif çıktığı gerekçesiyle Fas Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Fas Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcuda, dün milli takım oyuncularına ve teknik heyetine yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda pozitif bulgulara rastlandığı açıklandı.
Fas Milli Takımı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Dirar'da Covid-19 tespit edilmesi sonrasında kadroya Ashraf Lazar'ın dahil edildiği belirtildi.