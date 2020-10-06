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06.10.2020 - 21:45 | | DHA

Son dakika | Fenerbahçeli Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'de forma giyen Nabil Dirar, koronavirüs testi pozitif çıktığı gerekçesiyle Fas Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Son dakika | Fenerbahçeli Dirar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Fas Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcuda, dün milli takım oyuncularına ve teknik heyetine yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda pozitif bulgulara rastlandığı açıklandı.

Fas Milli Takımı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Dirar'da Covid-19 tespit edilmesi sonrasında kadroya Ashraf Lazar'ın dahil edildiği belirtildi.

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Son dakika | Fenerbahçeli Dirarın koronavirüs testi pozitif çıktı

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