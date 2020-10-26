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26.10.2020 - 10:02 | | AJANSSPOR

Son dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu imzayı atıyor!

Fenerbahçe'de futbolu bıraktıktan sonra resmi olmasa da sportif direktörlük görevi yapan ve birçok transferde imzası olan Emre Belözoğlu kısa süre için resmi olarak duyurulacak.

Son dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu imzayı atıyor!
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Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçını 3-1 ile geçen Fenerbahçe'de gözler Emre Belözoğlu'nun görevinin açıklanmasına çevrildi.  Bugün Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek ve bu toplantının ardından Emre Belözoğlu'nun uzun süredir yürüttüğü sportif direktörlük görevi resmen duyurulacak.

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Ali Koç ne demişti?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz haftalarda basın mensupları ile birlikte bir yemek yemiş ve burada Emre Belözoğlu ile ilgili merak edilenleri yanıtlamıştı. Başkan Koç yaptığı açıklamada, "Beni en çok etkileyen Emre'nin 3-4 dil konuşup, oynadığı dönemdeki futbolcu arkadaşlarıyla hala devam eden bağlantıları. Birçoğu Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev alıyor. Mesela Samatta'nın ödeme planının taksitlendirilmesi, gelmez dediğimiz oyuncuların gelmesini sağlaması. Emre benden çok finans ekibiyle çalışmıştır.

Nakit akışını sağlaması, yaptığı kontratlarda performansa dayalı sözleşmeler imzalatması bizi çok etkiledi. Sadece yabancı oyuncularda değil, yerlilerde de ciddi mesai harcadı. 15-16 yaşındaki çocukların kulübümüze katılmasını sağladı. Bir takımın başarılı olması için şuradaki uyum çok önemlidir; teknik direktör, sportif direktör ve takım menajeri. Fenerbahçe olunca ne oluyor? Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Volkan Ballı. Bu kişiler bu operasyonun temel kolonlarıdır. Emre’nin alacağı görev bellidir. Yoğunluktan dolayı açıklamadık ve en son açıklamak istedik, tüm transferler bittikten sonra. Hak ettiği şekilde bir lansman olması için aceleye getirmedik. Bir sıkıntı, sorun yok. 1-2 hafta içinde açıklanacak" demişti.

Son dakika | Fenerbahçede Emre Belözoğlu imzayı atıyor

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