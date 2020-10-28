Son dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu resmen sportif direktör!

Fenerbahçe Kulübü, transferde büyük başarılara imza atan Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile resmi sözleşme imzaladı.

İşte Başkan Ali Koç'un sözleri:

"Emre Belözoğlu için ortak söylenecek bir şey var; Türk futbol tarihinin en önemli, en başarılı oyuncularından biri. Emre yaz itibariyle yepyeni kariyeri yelken açıyor.

Başakşehir kaptanıyken Göksel beyin de izniyle Emre ile görüştüm ve Emre'ye benim yerimde olsan sen ne yapardın dedim? O zaman Emre'nin bize geleceği belli değildi. Artıları ile eksileri ile benimle görüşlerini paylaşmıştı. Güvendiğim, tanıdığım, inandığım insana sordum. Bu konuşmanın içinde sen ne yapacağın seneye? dedim. Emre Belözoğlu ile yaptığımız görüşmede Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü olmak istediğini bana iletti, çok hoşuma gitti. Emre'nin bir sezon kaptan olarak katılmasını, katkı sağlamasını istedik. Son kaptan olarak yuvasına döndü.

'Onunla beraber futbol aklını geliştirmek üzere yola çıktık'

Emre bana 'Fenerbahçe'deki en büyük eksiklik, doğru bir futbol aklının olmaması' dedi. Onunla beraber bu futbol aklını geliştirmek üzere yola çıktık. Yeni hoca seçiminde en doğru kararı verebilmek için acele etmemeye, iyi araştırmaya karar verdik. Bunu yaparken de bir süreç alacaktı. Emre takım kaptanı değil yeri geldiği zaman hoca yeri geldiği sportif direktör oldu. Birden çok sorumluluk aldı. Hiçbir zaman şikayet etmedi. Artı, eksi yorumlarını bizimle paylaştı.

'Emre şapkadan tavşan çıkardı'

Hoca seçiminde Emre ile oturup düşünüp taşındık. Tek tek transferler yapmaya başladık. Mali sıkıntılar ve limit sorunları nedeniyle manevra alanımız çok kısıtlıydı. Emre'nin şapkadan tavşan çıkardığını gördük. Bu transfer döneminin lideriydi. Emre'nin üzerinde hararetle durduğu oyuncular vardı. Her birimizin üstünde durduğu artı eksi oyuncular vardı. Türk futbolunun, futbolun kalbinden gelen insanlarla yönetilmesi gerektiğini inanıyorum, bilhassa bunu federasyon bazında söylüyorum

"Yeni Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu"

Yeni Sportif Direktör olarak Emre Belözoğlu'nu açıklıyoruz. Hukuk ve finansal konularda Emre Belözoğlu mükemmel iş çıkardı. Lider karakterli oyuncular getirdi. Emre bana lider karakterli oyuncu eksikliği olduğunu söyledi. Yüksek karakterli, tecrübeli ve gençlikle harmanladığı bir modelin oluşmasını sağladı. Lig 1 ay daha kısa, 6 maç daha fazla. Pandemi sıkıntısı var. Şimdiye kadar bizden uzak durdu. İnşallah Samandıra'dan geçmeyecek. Olağanüstü önlemler alıyoruz.

'Emre gerçek bir mohikan'

Sıkıntılı günlerimiz olacak mı tabii ki olacak. Bunlar olacak. Sportif direktör, takım ve başkan olarak genç bir ekibiz. Her şey her zaman mükemmel gitmeyecek. Tünelin sonunda ben çok büyük bir ışık görüyorum. Emre buranın bir parçası. Sizler merak ediyordunuz, niye imzalamadı diye? Lafı bile olmadı aramızda. Doğru dürüst bir imza sonrası oyuncularımıza da yapamadık. Benim için imza bir formalite. Şartları bile konuşmadık. 'Ne takdir ederseniz uygundur' diyerek açık çek verdi. Emre gerçek bir mohikan. İnançlı, fedakar, mücadeleci, limit tanımayan biri gerçek hayatta da. Yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Gönülden de başarılı olacağına inanıyorum. Hayırlı-uğurlu olsun diliyorum.

Formaya imza attı

Emre Belözoğlu'nun sözleri: "Başkanıma, yol arkadaşıma, Erol hocama, kardeşlerime ve sayın basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyetimiz'in 97. yılını kutluyorum. Atamız'ın ruhu şad olsun. Videoyu izledim. Çocukluğuma gittim. Bende emeği olan bütün hocalarıma teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Vefat eden hocalarım da var onlara Allah'tan rahmet diliyorum. İmza töreni böyle olması daha hayırlı oldu belki de.

'Fazla gündeme geldim, bundan rahatsız oldum'

Fenerbahçe mutluysa Türkiye de mutludur. İnşallah bütün branşlarda bunları yaşatmak bizlere nasip olur. Bizleri inanmaları ve güvenmelerini istiyoruz. Fenerbahçe'nin başarısı için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Futbolun sorumluluğunu aldıktan sonra kafamızda bir proje çizdik. Bu süre zarfında çok fazla gündeme geldim. Bundan rahatsız oldum. Bunun arkasında çok büyük bir ekip ve büyük bir emek var. Finans, hukuk ve aynı zamanda Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de çok büyük emek verdiler. Bu süreci hep beraber yönettik. Erol hoca gelene kadar bu şekilde devam ettik. Yapılanma sadece bir kişi üzerinden gitmedi. İstişare ederek, planlayarak ve hazırlık yaparak ilerledik. En büyük arzum ve isteğim bu ülkenin çocuklarına formayı giydirmek.