16.11.2020 - 09:44 | | Takvim
Son dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun izlettirdiği 3 futbolcu!
Fenerbahçe'ye yaptığı başarılı çalışmalarla yaz transfer döneminde 18 oyuncu kazandıran Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Danimarkalı oyuncular Lucas Andersen, Alexander Bah, Jonas Wind'i izlettirdi. Wind, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ocak ayı transfer planlaması içinde yer alıyor.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun talimatıyla, dün gece oynanan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi.
Takibe alınan isimlerin Danimarka’dan Lucas Andersen, Alexander Bah, Jonas Wind olduğu öğrenildi. Wind, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ocak ayı transfer planlaması içinde yer alıyor.
Fenerbahçe uygun fiyata doğru isimleri bulmaya çalışıyor.