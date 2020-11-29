Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut Beşiktaş taktiğini belirledi!
29.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut Beşiktaş taktiğini belirledi!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin planını belirledi, öğrencilerinden telaş yapmadan son ana kadar maçın içinde kalmalarını istedi

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut Beşiktaş taktiğini belirledi!
ABONE OL

SENAD OK

Fenerbahçe’nin teknik patronu, 90 dakika boyunca takımının sakin ve sabırlı kalması gerektiğini dile getirdi. Fizik kondisyonlarının rakibe göre yüksek olduğunu düşünen başarılı teknik adam, bu avantajın
derbinin kaderini çizebileceğini ifade etti

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin planı belli oldu. Erol Bulut ve teknik heyet takımdan sabırlı oyun istedi. Yapılan analizlerde bir an önce sonuca gitme düşüncesinin oyunu olumsuz yönde etkileyeceği ifade edildi ve maçın 90 dakika olduğunun altı çizildi.
Sezona iyi başlasa da sarı-lacivertliler içeride sürpriz puanlar kaybetti. Hatay ve Konyaspor karşında 5 puan bırakan takımın hedefi içeride artık minimum puan kaybı yaşamak. Bu nedenle Beşiktaş derbisinde bir an önce maçı koparma düşüncesi oyun disiplininden kopma getirebilir. Bu nedenle taktiksel disipline bağlı kalmak bu maçta üç puanı getirecek vurgusu yapılıyor.
Fenerbahçe’nin bugünkü maçta en çok güvendiği unsurların başında fiziksel durumu ve kapasitesi geliyor. Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos’un antrenman programı takımı fazlasıyla yorsa da bunun meyveleri yavaş yavaş toplanmaya başlandı.

Son dakika - Fenerbahçede Erol Bulut Beşiktaş taktiğini belirledi


Yetenek artısı
Yapılan ölçümlerde takımın son bölümlerde ayakta kaldığı ve rakiplerine göre daha etkili olduğu tespit edildi. Bu nedenle sarı-lacivertliler sabırlı oyun ve fizik kapasitesi sayesinde maçı son bölümde de koparabileceğini düşünüyor.
Perotti ve Mert Hakan’ın da takıma dahil olmasının ardından bireysel yetenekle maçı çevirebilecek oyuncu sayısı arttı. Erken gol gelmediği taktirde panik yapmadan, oyun disiplinine bağlı kalarak ve son olarak da bireysel yeteneklerin devreye girmesiyle sarı-lacivertliler bu maçtan üç puan alacağını düşünüyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Leipzig'de Alexander Sörloth kabusu sürüyor! Max Kruse şov yaptı...

Son Yılların En Çarpıcı Beşiktaş-Fenerbahçe Derbileri

Messi, Maradona'ya saygı duruşunda kendini zor tuttu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bulut Beşiktaş taktiğini belirledi!
    Bulut Beşiktaş taktiğini belirledi!
  2. Samatta yoksa, Cisse var!
    Samatta yoksa, Cisse var!
  3. Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı!
    Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı!
  4. Kadıköy'de derbi ateşi!
    Kadıköy'de derbi ateşi!
  5. ‘İstanbul tenis üssü olacak’
    ‘İstanbul tenis üssü olacak’



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deportivo Alaves, Real Madrid'i devirdi!

Deportivo Alaves, Real Madrid'i devirdi!

Son dakika - Galatasaray'da Andone'den sürpriz Rizespor paylaşımı!

Son dakika - Galatasaray'da Andone'den sürpriz Rizespor paylaşımı!

Juventus'ta kötü gidişat sürüyor!

Juventus'ta kötü gidişat sürüyor!

Bergama Belediyespor’da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bergama Belediyespor’da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet