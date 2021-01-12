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12.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut, hocasını geçti

Erol Bulut, 1995-96 sezonunda Fenerbahçe’de çalıştığı hocası Carlos Alberto Parreira’yı deplasman başarısıyla geçti.

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut, hocasını geçti
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Deplasmanda büyük başarı sağlayan Erol Bulut, 1995-96 sezonunda Fenerbahçe’de çalıştığı hocası Carlos Alberto Parreira’yı geçti. Erol Bulut (yüzde 77.8), Carlos Alberto Parreira’yı (yüzde 76.5) geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu. 9. dış saha maçında 7 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Erol Bulut’un takımı 22 puanla ligin bu alanda en iyisi oldu. Sarı-lacivertliler Avrupa’da ise Milan ve Leicester City ile beraber en iyi 3. takım oldu.

‘Böyle devam etmeli’
Fenerbahçe’de son 4 lig maçında tam 6 gole katkı veren Dimitris Pelkas takım arkadaşlarını tek tek kutladı. BB Erzurum maçında 1 gol 1 asist yapan Pelkas, “Gerçekten çok mutluyuz galibiyet serisini devam ettirdiğimiz için. Atmosfer gerçekten çok zordu, zemin çok kötüydü. Aynı zamanda nefes almak çok zordu şehrin rakımı sebebiyle. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Deplasmanın yıldızı
Pelkas’ın deplasman karnesi dikkat çekiyor. Takıma ilk olarak 5. haftadaki Göztepe deplasmanında katılan ve İzmir’de ilk maçında gol atan yıldız isim dış sahada durmak bilmiyor. Bu sezon 4 gol atıp 5 asist yapan Pelkas, 9 gole direkt etki ederken 8’ini deplasmanlarda buldu. Sadece geçen hafta Kadıköy’deki Alanya maçında iç saha golünü atan başarılı yıldız dışarıda 3 gol 5 asistle oynuyor.

Son dakika - Fenerbahçede Erol Bulut, hocasını geçti

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