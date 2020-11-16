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16.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan genç futbolculara şans!

Teknik Direktör Erol Bulut, Karagümrük maçında altyapı oyuncularına forma şansı tanıdı. 17 yaşındaki Mikael Askerov sol bekte, 18 yaşındaki Serhat Ahmetoğlu sağ bekte maça başladı.

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan genç futbolculara şans!
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Teknik Direktör Erol Bulut birçok futbolcunun milli takım kamplarında bulunması nedeniyle müsabakada altyapı oyuncularına da forma şansı tanıdı. 17 yaşındaki Mikael Askerov sol bekte, 18 yaşındaki Serhat Ahmetoğlu sağ bekte maça başladı.
Bir gol, bir asistle alkış toplayan Serhat 65’te yerini bir başka genç oyuncu Uğur Kaan Yıldız’a bıraktı. 70’te kenara gelen Mert Hakan’ın yerine Eyüp Akcan oyuna girdi. 75’te Mikael’in yerine Gürkan Başkan oyuna dahil oldu. Sakatlanan Harun’un yerine son yarım saatte kaleyi Oytun Özdoğan korudu. 85’te oyundan alınan Perotti’nin yerine de Fatih Mert Çırtlık görev aldı. Bu arada sakatlıkları bulunan Sosa, Samatta ve Gökhan maçta forma giymedi.

Son dakika - Fenerbahçede Erol Buluttan genç futbolculara şans

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