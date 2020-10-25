Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan soyunma odası itirafı! "Takımı kendine getirdi"

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

"İkinci yarıda yaptığımız direkt değişiklikler etkili oldu, daha fazla hücum yapmak istedik"

"Soyunma odasında..."

"Soyunma odasında birkaç sözümü takımı ikinci yarıda kendine getirdi. Biz her maça kazanmak için çıkarız, Fenerbahçe için beraberlik bile kötü sonuç"

1. golü attık, 2. golü istedik attık, 3. golü bulduk, 4. golü de istedik ama son vuruşlarda yapamadık. Futbolcularımız elimizden geleni yapacak, yaptığımız hatalar var ama önümüzdeki haftalarda hatalarımızı düzelteceğiz.