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27.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'un seçimleri dikkat çekiyor!

Erol Bulut, ilk haftadan itibaren adil kararlarıyla dikkat çekiyor. Geniş kadroyu iyi idare eden ve tamamen performansa göre hamleler yapan genç teknik adam, övgüleri topluyor

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'un seçimleri dikkat çekiyor!
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Teknik direktör Erol Bulut, kararlarıyla tüm takıma eşit mesafede ve adil olduğunu gösterdi.
Sezonun ilk haftasında Ç.Rizespor deplasmanında performansından memnun olmadığı için Ozan Tufan’ı yedek kulübesinde oturtan, takımın yıldızı Luiz Gustavo’yu yine aynı maçta oyundan alan başarılı teknik adam, Trabzonspor maçında takımın liderlerinden Jose Sosa’yı da 46’da oyundan alarak performansa göre karar verdiğini herkese gösterdi.

Sezon öncesi Erol Bulut’un yıldızlarla dolu ve alternatifli bir kadroyu nasıl yöneteceği merak ediliyordu. Gelinen noktada genç teknik adam icraatlarıyla bunu başarabileceğini gösterdi. Erol Bulut aldığı sonuçların yanısıra oyun içindeki hamleleriyle övgü aldı.

İlk yarıdaki etkisiz oyundan sonra Pelkas’ı orta sahaya çekmesi, Ozan Tufan’ı gerçek pozisyona alması, Samatta’nın kanatta oynatması ve Cisse’yi ileri sürmesi sonrası takımın oyun kimliği tamamen değişti. Bu hamleler maçın kazanılmasındaki ana faktörler oldu.

Son dakika - Fenerbahçede Erol Bulutun seçimleri dikkat çekiyor

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