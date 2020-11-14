Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de gizli kahraman Selçuk Şahin!
14.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de gizli kahraman Selçuk Şahin!

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlüğe gelmesiyle kurulan yeni oluşumda Selçuk Şahin ismi büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli kulübün tarihinde önemli bir yeri olan Şahin, başta Mert Hakan gibi yerli isimler olmak üzere takımdaki gençlere yakın duruyor

Son dakika - Fenerbahçe'de gizli kahraman Selçuk Şahin!
ABONE OL

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlüğe gelmesiyle beraber idari anlamda yeni bir yapılanma kuruldu. Özellikle Emre Belözoğlu’nun yanında göreve gelen Selçuk Şahin, taraftarlar nezdinde de büyük destek gördü.

Sarı-lacivertlilerde 2003-2015 yılları arasında futbol oynayan ve 338 maçta forma giyen Şahin, 5 lig şampiyonluğu, 3 TFF Süper Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2008 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve 2013 Avrupa Ligi yarı finalinde kadrodaydı.

Kulüp tarihinde önemli bir yeri olan deneyimli isim, takım içerisinde başta Mert Hakan olmak üzere yerli ve genç oyuncularla iletişimi güçlü tutuyor. Herkese destek veren, uyum içinde küsmeden çalışılmasını sağlayan, oyuncuların sosyal hayatları için tavsiyeler veren ve tecrübeleriyle örnek olan Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu çalışmayı çok istediği bir isim oldu. Futbolculuğunun son dönemlerinde Göztepe, Gençlerbirliği ve Bursaspor’da da her zaman kaptanlığı ve liderliğiyle öne çıkan 39 yaşındaki isim, saygı duyulan bir profil.

Son dakika - Fenerbahçede gizli kahraman Selçuk Şahin

Teknik heyetle iyi iletişim
Selçuk Şahin’in futbolculuk tecrübesi ve Fenerbahçe’de geçirdiği 12 senenin etkisiyle teknik heyetle çok iyi bir iletişimi bulunuyor. Özellikle Volkan Demirel ile 20 yıla yakın dostluğu olan Mehmet Yozgatlı ve Aurelio ile takım arkadaşlığı yapan Şahin, idari menajer Volkan Ballı ile de aynı dönemlerde yer almıştı.
Teknik direktör Erol Bulut’u da tanıyan Selçuk Şahin, şu anda Samandıra’da çok önemli bir yere sahip.
Sakinliğiyle de bilinen Selçuk Şahin ılımlı ve uyumlu görüntüsüyle herkesi rahatlatıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Fenerbahçe'den yılın bombası! Alexander Sörloth olmadı ama...

Enner Valencia'nın Tigres Formasıyla En iyi Anları

    Sadık Çiftpınar'dan müthiş goller!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Formula 1 pilotları şaşkına uğradı!
      Formula 1 pilotları şaşkına uğradı!
    2. Lewis Baker: ‘Kazanmayı severim’
      Lewis Baker: ‘Kazanmayı severim’
    3. ‘Hükmen’ yenilgiyi kulüpler konuşacak
      ‘Hükmen’ yenilgiyi kulüpler konuşacak
    4. Gizli kahraman Selçuk Şahin!
      Gizli kahraman Selçuk Şahin!
    5. Valencia’da sonuçlar temiz
      Valencia’da sonuçlar temiz



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Necip ve N’Sakala'yı bekliyor!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Necip ve N’Sakala'yı bekliyor!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Enzo Roco pişmanlığı!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Enzo Roco pişmanlığı!

    Son dakika - Beşiktaş'ta herkes virüs avına çıktı!

    Son dakika - Beşiktaş'ta herkes virüs avına çıktı!

    Son dakika - Muhteşem geri dönüş! 8 gollü maçta Nijerya'da büyük yıkım...

    Son dakika - Muhteşem geri dönüş! 8 gollü maçta Nijerya'da büyük yıkım...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet