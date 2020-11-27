Son dakika | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sevinci

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü oynanacak derbide maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ülkesinde süren Enner Valencia'nın yanı sıra, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Mbwana Samatta ve Nazım Sangare'nin yer almadığı belirtildi.

Sakatlığını atlatan tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül'ün ise antrenmanın tamamında takımla çalıştığı öğrenildi. Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin'in salonda idman yaptığı, tecrübeli kalecinin 30 Kasım Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla sürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, taktik çalışmalarla sona erdiği ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.