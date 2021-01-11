Son dakika - Fenerbahçe'de goller orta sahadan!

Fenerbahçe’de bu sezon orta sahaların katkısı dikkat çekiyor. Süper Lig’de 16 haftada 32 gol atan sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan ve Pelkas başta olmak üzere merkezdeki isimler skor katkısıyla övgü topluyor.

Bu sezon forvetlerinden istediği sürekliliği ve verimi alamayan Fenerbahçe’nin açığı bu şekilde kapatılıyor. Forvetlerden Cisse 3, Samatta 2, Thiam 2 ve Valencia 1 gol kaydetti, toplamda 8 gole direkt etki etti.

Ancak orta saha oyuncuları tam 17 gollük katkı verdi. Ozan Tufan 4 gol 5 asistle, 9 gole direkt etki ederken, Pelkas 3 gol 4 asistle tam 7 gole imzasını bıraktı. Sosa da son haftalarda takıma katılamasa da 3 gol 1 asistle direkt 4 gole adını yazdırdı. Bu isimlerin dışında Perotti 3 gol, Mert Hakan 2 gol, Gustavo 1 gol, Ferdi 1 gol 1 asist ve Sinan Gümüş 1 golle oynuyor.



Orta sahaların bu kadar etkili olmasında Ozan Tufan’ın liderliği, Pelkas’ın takıma hızlı adaptastonu ve istikrarı, Gustavo’nun profesyonelliği ön plana çıkıyor. Son 1.5 aylık sürede sakat bile olsa Perotti’nin 3 golle toplamda 6 puan kazandırması iyi biliniyor.

Son örnekler

Orta sahaların bu sezon Fenerbahçe’de etkili olmasına en ciddi örnek Alanyaspor maçında geldi. Sinan Gümüş ve Pelkas golleri atarken, 2 golün asisti de Ozan Tufan’dan geldi. Benzer şekilde Başakşehir önündeki 4-1’lik zaferde de Gustavo ve Mert Hakan’ın sayıları vardı. Kasımpaşa deplasmanında da gollerden 1’i Ferdi’den gelirken, Thiam’ın attığı diğer 2 golde de Pelkas’ın pası vardı.

Bek katkısı

Skor katkısını orta sahalardan alan F.Bahçe’de asistler sol bek Caner Erkin’den geldi. Duran toplarda çok etkili olan Caner, tam 5 asistle şu anda takımın Ozan Tufan’la beraber bu alanda en etkili ismi oldu. Sağ bekte de Nazım Sangare ile Gökhan Gönül’den de ciddi skor katkısı alındı. Nazım 1 gol 1 asistle oynarken, Gökhan Gönül 2 gol 1 asist yaptı.