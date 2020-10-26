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26.10.2020 - 08:46 | | FANATİK

Son dakika | Fenerbahçe'de Gustavo alarmı!

Fenerbahçe’nin orta sahadaki en kilit isimlerinin başında gelen Luiz Gustavo, Trabzonspor karşılaşmasının ilk devresinde zorlu anlar yaşadı.

Son dakika | Fenerbahçe'de Gustavo alarmı!
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Fener defansının da açıklarını kapatmaya çalışan Brezilyalı futbolcu, ilk 45 dakikanın son anlarında Trabzon’un hızlı atağında Abdülkadir Ömür’ü ceza sahasına girmeden faul yaparak durdurdu.

Tehlikeli bir atağı engelleyen Gustavo, maçın genelinde iyi bir performans ortaya koyarken, sarı kart görerek sınıra geldi. Sambacı, haftaya Antalya deplasmanında kart görürse, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Son dakika | Fenerbahçede Gustavo alarmı

 

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