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01.02.2020 - 21:39 |

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Gustavo cezasını kupada çekecek

Sarı lacivertli takımda Trabzonspor maçında sarı kart gören Luiz Gustavo, Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşmüştü. Daha sonra ise ikinci sarı karttan kırmızı gören Brezilyalı futbolcu cezasını hafta içi oynanacak kupa mücadelesinde çekecek.

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Gustavo cezasını kupada çekecek

Sarı lacivertli takımda Trabzonspor maçında sarı kart gören Luiz Gustavo, Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşmüştü.

Maçın son anlarında ise kaptan Emre Belözoğlu bir pozisyon sonrası sarı kart gördü. O pozisyona itiraz eden Luiz Gustavo ikinci sartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu kartla birlikte Brezilyalı futbolcu cezasını ligde değil de kupada oynanacak Kırklarelispor maçında çekecek.

İkinci yarının ilk haftasında da Vedat Muriç sarı kart görerek Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü. Karşılaşmanın son dakikasında ikinci sarı kart gören Kosovalı golcü cezasını kupada çekmişti.

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