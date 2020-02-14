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HaberlerFenerbahçe Haberleri SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Hasan Ali kadroya alındı
14.02.2020 - 15:53 |

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Hasan Ali kadroya alındı

Sarı lacivertli takımda Ankaragücü maçının kadrosuna sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım da alındı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Hasan Ali kadroya alındı

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi belli oldu.

Uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı kalan ve tedavisinin ardından son antrenmanlarda yer alan; aynı zamanda Kırklarelispor ile oynanan kupa maçında da oyuna sonradan dahil olan Hasan Ali Kaldırım, aylar sonra bir lig maçında kadroya alındı. Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar Ankara'ya götürülmedi.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Ankaragücü kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç."

SON DAKİKA | Fenerbahçede Hasan Ali kadroya alındı

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