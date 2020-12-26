Son dakika - Fenerbahçe'de maç başına 5 eksik!

Süper Lig’in 14. haftasında Başakşehir’i 4-1 yenen ve 15. haftayı bay geçecek Fenerbahçe’de, ligin geride kalan bölümünde bazı transferlerin son döneme kalması ile sakat, hasta ve cezalı futbolcuların yokluğu geniş kadroyu kısıtladı.

Sezon başında Erol Bulut’un teknik direktörlüğe gelmesi ve yapılan 18 transferle adeta yepyeni bir dönem başladı.

Anadolu Ajansı’nın araştırmasına göre 14 haftada geniş kadrosunu eksiksiz göremeyen sarı-lacivertliler, hiçbir maça tam kadro çıkamadı. Sezon başı kampını birçok transferinden mahrum ve karma bir kadroyla geçen takım ancak 7. haftada transferleriyle beraber tam kadroya ulaştı.

Erol Bulut, yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilk 11’ini oluşturamadı. 14 haftada ortalama her maça en az 5 eksikle çıkıldı.

Sarı-lacivertlilerde bahsi geçen dönemde 23 oyuncu, toplam 78 kez çeşitli nedenlerden dolayı forma giyemedi. Fenerbahçe bu dönemde bir lig maçında en az 3, en fazla ise 9 eksikle boy gösterdi.

14 haftada Harun Tekin, Nazım Sangare, Sosa, Tolga, Perotti, Samatta ve Valencia’nın uzun süreli sakatlıkları eksiklik yaşanmasına sebep oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül de kısa süreli sakatlıkları yaşadı.

Kovid de eklendi

Fenerbahçe’de sakatlıklara hastalıklar da eklendi. Yaşanan pandemi nedeniyle geçen 14 haftada sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Enner Valencia ve Nabil Dirar Kovid-19’a yakalandı.

16. haftada tam kadro

Sarı-lacivertlilerin bu sezon söz konusu geniş kadrosuna 16. haftada ulaşması bekleniyor.

Yaşanan sakatlık, ceza ve hastalıklar sebebiyle birçok oyuncusundan yoksun kalan sarı-lacivertliler, 16. haftadaki Kasımpaşa deplasmanına tam kadro çıkmayı hedefliyor.

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