Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı! Selçuk Şahin...
23.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı! Selçuk Şahin...

Fenerbahçe’nin beklentilerine ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında yanıt veren ve herkesin istediği görüntüyü ortaya koyan yeni transferin eski günlere dönmesinde önemli bir isim katkı verdi. İdari koordinatör Selçuk Şahin, tecrübeleriyle genç yıldızı koruma altına aldı, motivasyon sağladı

ABONE OL

CELAL UMUT EREN

Gençlerbirliği deplasmanında gelen 5-1’lik flaş galibiyette Mert Hakan Yandaş yıldızlaştı. İlk kez 11’de çıktığı maçta şık golüyle öne çıkan 25 yaşındaki orta saha, eski günlerini hatırladı. Bilhassa 2-0’lık Konyaspor yenilgisinde süre dahi alamayan Mert Hakan, bu konuda psikolojik bir sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Takımı yeniliyor, ancak kendisi bir dakika bile süre almıyordu. Üstelik takımın bir değişiklik hakkı daha vardı.

Gölgesi gibi oldu
Konyaspor mağlubiyeti sonrası gelen milli arada Mert Hakan’ın keyifsiz bir an geçirmesine izin vermeyen Selçuk Şahin, Samandıra’da yıldız ismin gölgesi gibi oldu. Beraber bilardo oynayan, sohbet eden ve hatta çoğu zaman dertleşen ikili, milli arayı verimli geçirdi. Karagümrük’le Dereağzı’ndaki maçta hırsıyla sivrilen ve sık sık Şahin’in telkinleriyle destek bulan başarılı orta saha, Fenerbahçe kariyerine adeta yeniden başladı.

Son dakika - Fenerbahçede Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı Selçuk Şahin...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın ilk maçına Salih Uçan damga vurdu!

Son dakika - Fenerbahçede Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı Selçuk Şahin...

Abdullah Avcı: "Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sergen Yalçın'dan Atiba övgüsü!
    Sergen Yalçın'dan Atiba övgüsü!
  2. Yalçın'dan F.Bahçe motivasyonu!
    Yalçın'dan F.Bahçe motivasyonu!
  3. Ghezzal’la 3 galibiyet!
    Ghezzal’la 3 galibiyet!
  4. Utku Yuvakuran'a özel tebrik!
    Utku Yuvakuran'a özel tebrik!
  5. Terim'den forma mesajı!
    Terim'den forma mesajı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'da yeni lider Feghouli!

Son dakika - Galatasaray'da yeni lider Feghouli!

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı! Tek maçla patladı...

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı! Tek maçla patladı...

Son dakika - İtalya'da Merih Demiral rüzgarı!

Son dakika - İtalya'da Merih Demiral rüzgarı!

Son dakika - Fenerbahçe'de Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı! Selçuk Şahin...

Son dakika - Fenerbahçe'de Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı! Selçuk Şahin...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet