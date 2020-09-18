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18.09.2020 - 13:11 |

Son dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş müjdesi

Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan Yandaş'ın, Teknik Direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebileceği ifade edildi. Dün gece gıda zehirlenmesi yaşayan Mame Thiam, bugünkü çalışmada yer alamadı. Thiam’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın takımla çalışmalara katılacağı belirtildi.

Son dakika | Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş müjdesi
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Senad Ok / Skorer Özel

Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. 26 yaşındaki futbolcu, pazartesi günkü maçta Teknik Direktör Erol Bulut’un şans vermesi durumunda forma giyebilecek durumda. Öte yandan sarı-lacivertlilerde sakat, cezalı ve eksik oyuncu bulunmuyor.

Bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda hücum ve savunma varyasyonları üzerinde gerçekleştirilen çalışmada yeni transfer Marcel Tisserand hazır görüntüsü ile dikkat çekti. Kongolu oyuncunun eski takımı Wolfsburg ile sezon başı kampı geçirdiği için hazır ve fit durumda. Sarı-lacivertli takımda özel program dahilinde antrenman açığını kapatan Jose Sosa da antrenmanda ekstra performans gösteren isimler arasında. Tecrübeli orta saha, takımın pas trafiğinde etkin rol oynuyor.

Dün gece gıda zehirlenmesi yaşayan Mame Thiam, bugünkü çalışmada yer alamadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Thiam’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla çalışmalara devam edebileceği belirtildi.

Son dakika | Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş müjdesi

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