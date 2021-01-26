Son dakika - Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferi dünyada ses getirdi

Fenerbahçe’nin Mesut Özil ile resmen 3.5 yıllık sözleşme imzalaması tüm dünyada yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı resmen renklerine bağlaması başta Almanya ve İngiltere olmak üzere manşetlere taşındı.



Almanya’da ünlü Kicker, Fenerbahçe’ye tam 2 sayfa ayırarak, kulübü tanıttı. Fenerbahçe’nin daha önce formasını giyen ve teknik direktörlüğünü yapan Alman isimlere yer verildi. Stattan tesislere kadar birçok konuda tanıtım yapıldı. Ayrıca Fenerbahçe’nin başarıları ve 30 milyon taraftarı olduğu ifade edildi.

Bild’de de Mesut Özil ve Fenerbahçe tanıtımı geniş yer buldu. İngiliz basınında da son dakika haberlerinde Mesut Özil ismi ilk sıraya taşındı. SKY Sports, “Özil, artık Fenerbahçe’de... 3.5 yıllık sözleşme yapıldı” ifadelerini kullandı. SKY Sports’un canlı yayınlarında da BBC Sport’ta da Özil ve Fenerbahçe transferi son dakika olarak verildi.



Daily Mirror ve Daily Mail de sarı-lacivertlilerin Mesut Özil için taraftarlarıyla beraber kampanya başlattığı aktardı. İspanya’da da Marca ve AS eski Real Madridli yıldızın Türkiye’ye gittiğini geniş olarak sundu.

ABD’de de Washington Post, Mesut Özil’in DC United yerine Fenerbahçe’yi seçtiğini vurguladı. Haber Fransa’da L’Equip’te de yankı buldu. L’Equipe, 32 yaşındaki oyuncunun artık sarı-lacivert renkler için oynayacağını bildirdi.

‘Artık oldu’

GOAL.com Mesut Özil ve Fenerbahçe transferini özel bir fotoğrafla yayınladı. ‘Artık oldu’ başlığıyla Mesut Özil’in taraftarı olduğu Fenerbahçe’ye ve Türkiye’ye gittiği kaydedildi. ESPN’de de son dakika bilgisiyle sarı-lacivertli takımın çok istediği Özil’i renklerine bağladığı kaydedildi.

İmza töreni yarın

Sarı-lacivertli kulüp, dünyaca ünlü transfer Mesut Özil’in yarın resmi sözleşmeye imza atacağını duyurdu. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00’te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.