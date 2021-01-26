Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferi dünyada ses getirdi
26.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferi dünyada ses getirdi

Mesut Özil’in resmi sözleşmeyi imzalaması tüm dünyada ses getirdi. Kicker, Fenerbahçe için 2 tam sayfa ayırırken, haber ajansları ve İngiltere’de son dakika haberleriyle transferi manşetten verdi

ABONE OL

Fenerbahçe’nin Mesut Özil ile resmen 3.5 yıllık sözleşme imzalaması tüm dünyada yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı resmen renklerine bağlaması başta Almanya ve İngiltere olmak üzere manşetlere taşındı.

Almanya’da ünlü Kicker, Fenerbahçe’ye tam 2 sayfa ayırarak, kulübü tanıttı. Fenerbahçe’nin daha önce formasını giyen ve teknik direktörlüğünü yapan Alman isimlere yer verildi. Stattan tesislere kadar birçok konuda tanıtım yapıldı. Ayrıca Fenerbahçe’nin başarıları ve 30 milyon taraftarı olduğu ifade edildi.
Bild’de de Mesut Özil ve Fenerbahçe tanıtımı geniş yer buldu. İngiliz basınında da son dakika haberlerinde Mesut Özil ismi ilk sıraya taşındı. SKY Sports, “Özil, artık Fenerbahçe’de... 3.5 yıllık sözleşme yapıldı” ifadelerini kullandı. SKY Sports’un canlı yayınlarında da BBC Sport’ta da Özil ve Fenerbahçe transferi son dakika olarak verildi.

Daily Mirror ve Daily Mail de sarı-lacivertlilerin Mesut Özil için taraftarlarıyla beraber kampanya başlattığı aktardı. İspanya’da da Marca ve AS eski Real Madridli yıldızın Türkiye’ye gittiğini geniş olarak sundu.
ABD’de de Washington Post, Mesut Özil’in DC United yerine Fenerbahçe’yi seçtiğini vurguladı. Haber Fransa’da L’Equip’te de yankı buldu. L’Equipe, 32 yaşındaki oyuncunun artık sarı-lacivert renkler için oynayacağını bildirdi.

Son dakika - Fenerbahçede Mesut Özilin transferi dünyada ses getirdi

‘Artık oldu’
GOAL.com Mesut Özil ve Fenerbahçe transferini özel bir fotoğrafla yayınladı. ‘Artık oldu’ başlığıyla Mesut Özil’in taraftarı olduğu Fenerbahçe’ye ve Türkiye’ye gittiği kaydedildi. ESPN’de de son dakika bilgisiyle sarı-lacivertli takımın çok istediği Özil’i renklerine bağladığı kaydedildi.

İmza töreni yarın
Sarı-lacivertli kulüp, dünyaca ünlü transfer Mesut Özil’in yarın resmi sözleşmeye imza atacağını duyurdu. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00’te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Son dakika - Fenerbahçede Mesut Özilin transferi dünyada ses getirdi

Onyekuru imzayı atttı | Başkan Cengiz'den 'evin oğlu' göndermesi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. G.Saray'dan F.Bahçe'ye İrfan Can tepkisi!
    G.Saray'dan F.Bahçe'ye İrfan Can tepkisi!
  2. Mesut Özil'in transferi dünyada ses getirdi
    Mesut Özil'in transferi dünyada ses getirdi
  3. Beşiktaş'ta herkes golcü! İnanılmaz rakam...
    Beşiktaş'ta herkes golcü! İnanılmaz rakam...
  4. Trabzon'un golcüleri Avcı sonrası uçtu!
    Trabzon'un golcüleri Avcı sonrası uçtu!
  5. Fenerbahçe'de tepkide yeni perde
    Fenerbahçe'de tepkide yeni perde



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Sergen Yalçın'dan uyarı! "Sakın rehavete girmeyin"

Son dakika - Sergen Yalçın'dan uyarı! "Sakın rehavete girmeyin"

Son dakika - Galatasaray'da Feghouli tedbir için çıkarılmış

Son dakika - Galatasaray'da Feghouli tedbir için çıkarılmış

Fenerbahçe'de muhteşem 3’lü iş başında!

Fenerbahçe'de muhteşem 3’lü iş başında!

Son dakika - Fenerbahçe'nin zirve serisi devam ediyor! Rekor geldi...

Son dakika - Fenerbahçe'nin zirve serisi devam ediyor! Rekor geldi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet