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23.01.2021 - 14:12 |

Son Dakika | Fenerbahçe'de Papis Cisse gelişmesi!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ancak forma şansı bulamayan Papis Cisse'ye talip oldu. Teknik direktör Erol Bulut da oyuncunun ayrılığına onay verdi.

Son Dakika | Fenerbahçe'de Papis Cisse gelişmesi!
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Süper Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisseiçin Sarı-Lacivertli kulübe teklif yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da takımdan ayrılmasına sıcak baktığı 35 yaşındaki forvet için yönetimin, Karagümrük'e "Evet" yanıtı verdiği ortaya çıktı.

CISSE DE SICAK BAKIYOR

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak geride kalan süreçte Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve son haftalarda şans bulmakta zorlanan Cisse'nin de Karagümrük'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Sezon başında Sarı-Lacivertli kulübe bonservis bedeli olmadan transfer olan 35 yaşındaki Papiss Cisse, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Son Dakika | Fenerbahçede Papis Cisse gelişmesi

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