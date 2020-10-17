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17.10.2020 - 12:28 | | Takvim

Son dakika | Fenerbahçe'de Perotti 4 maç kaçıracak

Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını kaçıracak olan Arjantinli yıldız, milli aradan sonra Gençlerbirliği maçında hazır olacak.

Son dakika | Fenerbahçe'de Perotti 4 maç kaçıracak
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Perotti'nin sarı lacivertli takım ile çıkacağı ilk maç netlik kazanmaya başladı...

Teknik heyet Arjantinli kanat oyuncusunu riske etmeme kararı aldı. Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını kaçıracak olan Perotti, milli aradan sonra Gençlerbirliği maçında hazır olacak.

Sarı-lacivertli takımda teknik heyet, Perotti ile ilgili erken bir karar alarak, olumsuz tablo ile karşılaşmak istemiyor.

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