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30.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Perotti'nin dönüşü bekleniyor!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut kadro zenginliği sebebiyle bazı oyuncuları gerçek yerlerinin dışında oynatmak zorunda kalıyor. Sarı-lacivertli takımda gerçek anlamda kadro Perotti’nin gelmesi sonrası şekillenecek.

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Mecburi değişim
Teknik Direktör Erol Bulut kadro zenginliği sebebiyle bazı oyuncuları gerçek yerlerinin dışında oynatmak zorunda kalıyor. Ozan’ın pozisyonunda Sosa yer aldığı için milli futbolcuyu 10 numaraya çeken Bulut burada Ozan’ın enerjisi ve defansif özelliklerinden faydalanıyor. Gerçek bölgesi 10 numara olan Pelkas ise burada Ozan oynadığı için kanatta görev yapıyor. O da içe katedip yaratıcı özelliklerini sergilemeye çalışıyor. Valencia da yine yan mevkii olan kanatta forma giyiyor.

Arjantinli bekleniyor
Golcü futbolcunun gerçek pozisyonunda şu anda üç önemli isim bulunuyor. Bu nedenle Valencia da kanat forvet olarak hücum özelliklerini bu bölgede sergilemeye çalışıyor. Sarı-lacivertli takımda gerçek anlamda kadro Perotti’nin gelmesi sonrası şekillenecek. Şu ana kadar geniş kadro içinde bazı oyuncuları yan mevkilerinde oynatarak çözüm bulan Teknik Direktör Erol Bulut, Arjantinli oyuncunun takıma katılması sonrası bu futbolcuya da yer bulmak zorunda kalacak.

Son dakika - Fenerbahçede Perottinin dönüşü bekleniyor

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