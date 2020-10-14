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14.10.2020 - 14:12 | | DHA

Son dakika | Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı

Sarı-lacivertli takımda Garry Rodrigues idmanı yarıda bıraktı. Milli takımdan dönen Samatta ile dün belindeki ağrılar sebebiyle antrenmanda yer almayan Serdar Aziz takımla çalıştı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisler'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla tamamladı. 

Sarı-lacivertli oyunculardan Diego Perotti takımdan ayrı düz koşulara başlarken, üst adelesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Kasık ağrısı sebebiyle Garry Rodrigues antrenmanı yarıda bırakırken, milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile dün belindeki ağrılar sebebiyle antrenmanda yer almayan Serdar Aziz takımla çalıştı. 

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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