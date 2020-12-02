02.12.2020 - 14:09 |
Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Lemos...
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanama olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Beşiktaş ile oynadığımız maçta Josef de Souza’nın resimdeki müdahelesi sonrası sakatlanan ve bugün Altunizade Acıbadem Hastanesinde MR ı çekilen oyuncumuz Lemos’un tespit edilen hasar burguları şöyledir:
- Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık,
- Yaygın kemik ödemi,
- Ciddi ezilme ve kanama
Oyuncumuz için sevindirici olan tek gelişme kırık saptanmamış olmasıdır. Tedavi süreci başlamıştır."
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