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02.12.2020 - 14:09 |

Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Lemos...

Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanama olduğunu açıkladı.

Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Lemos...
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Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş ile oynadığımız maçta Josef de Souza’nın resimdeki müdahelesi sonrası sakatlanan ve bugün Altunizade Acıbadem Hastanesinde MR ı çekilen oyuncumuz Lemos’un tespit edilen hasar burguları şöyledir:

- Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık,
- Yaygın kemik ödemi,
- Ciddi ezilme ve kanama

Oyuncumuz için sevindirici olan tek gelişme kırık saptanmamış olmasıdır. Tedavi süreci başlamıştır."

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