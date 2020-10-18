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18.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Fenerbahçe'de Samatta planı! Erol Bulut...

Tanzanyalı futbolcu, sadece golleriyle değil, futbol karakteriyle de Fenerbahçe’ye umut oldu. Samatta; gezen, topu ayağında tutmayan yapısıyla takım oyununa çok uygun bir isim olarak görülüyor

Son dakika | Fenerbahçe'de Samatta planı! Erol Bulut...
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Fenerbahçe teknik heyeti, Samatta’nın futbol özelliklerine çok güveniyor, kısa süre içinde takımın daha iyi noktaya geleceğini düşünüyor.
Fatih Karagümrük maçında attığı iki golle kalitesini kısa sürede ortaya koyan Tanzanyalı futbolcu, sadece gol vuruşları ile dikkat çekmedi. Gezen, sabit kalmayan, topu ayağına beklemeyen futbolcu takım oyunu için büyük önem taşıyor.
3-4 maç sonra takım ve Samatta’nın uyumunun daha da iyi noktaya gelmesi planlanıyor. Bu durum gerçekleştikten sonra sarı-lacivetliler gerçek oyununu ve kapasitesini sahaya yansıtabilecek.
Kanatlar, orta saha ve ileri uçtaki Samatta’nın uyumu sonrası Fenerbahçe zirve performansına ulaşacaklarını düşünüyor.

Son dakika | Fenerbahçede Samatta planı Erol Bulut...

Bulut’tan uyarı
Teknik Direktör Erol Bulut, takımı ile yaptığı toplantılarda önemli bir konunun altını çizdi. Genel olarak ortaya konan mücadeleden memnun olan teknik adam, maç içindeki iniş çıkışlardan rahatsız...
Genç çalıştırıcı, daha dengeli bir oyun oynanmasının maçların kazanılmasındaki ana etken olduğunu belirtti.
Özellikle basit hataların kalelerinde gol görmelerine sebebiyet vereceğini vurgulayan Erol Bulut, bu konuda oyuncularından daha dikkatli olmasını istedi.

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