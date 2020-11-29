Son dakika - Fenerbahçe'de Samatta yoksa, Cisse var!

CELAL UMUT EREN

Beşiktaş derbisini kazanarak Süper Lig’deki zirve yürüyüşünü devam ettirmek isteyen Fenerbahçe’de gözler forvet hattına çevrildi. Mbwana Samatta’nın Sivas Belediye maçında dizinden sakatlanmasının ardından Papiss Cisse forma için öne çıktı.

Geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında da ilk 11’de yer alan Senegalli yıldız, Erol Bulut’un çok yakından tanıdığı bir oyuncu. Alanyaspor’da geçen sezon Bulut’un en fazla kullandığı futbolcuların başında gelen ve resmi maçlarda 23 gol atan Cisse, Beşiktaş mücadelesi öncesi güven veriyor.

35 yaşındaki forvet hem Süper Lig deneyimi hem de büyük maçlardaki özelliğiyle öne çıkıyor. Süper Lig’de 2 yılda Alanyaspor formasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı 4 gol atan Cisse, Beşiktaş ağlarını hiç sarsamamıştı. Şimdi Fenerbahçe’de bu şanssızlığı da kırmak istiyor. Gençlerbirliği karşısındaki 5-1’lik galibiyette hiç gol atamadığı için üzgün olan tecrübeli oyuncu, bu sezon sadece Trabzonspor önünde güldü. Aynı zamanda Sergen Yalçın’ın eski öğrencisi olan Cisse, hocası tarafından iyi tanınıyor.

Gökhan-Caner 4 yıl sonra

Kadıköy’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik derbi öncesi iki isim dikkat çekiyor. Beşiktaş’taki 4 yılın ardından Fenerbahçe’ye geri dönen Gökhan Gönül ve Caner Erkin ikilisi, sarı-lacivertli formayla yeniden siyah-beyazlılara karşı mücadele verecek.

Son olarak geçen sezonun 33. haftasında 19 Temmuz tarihinde Beşiktaş 2-0 kazanırken, Caner ortalamış, Gökhan golü atmıştı. 2015-16 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş’a karşı Kadıköy’de yer alan iki tecrübeli bek, 4 yıllık araya da son verecek.

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