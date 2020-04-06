Son dakika | Fenerbahçe'de Simon Falette’e fesih gelebilir

Corona virüs nedeniyle spor dünyasında hayat durdu. Bir çok kulüp oyuncularla sözleşmeleri feshetmeye bile başladı.

Bu modaya Fenerbahçe de uyabilir. Ligde zaten bir iddiası kalmayan Sarı-Lacivertliler’de yönetimin, Gineli savunmacıyı kulübü Frankfurt’a geri gönderme konusunda değerlendirme yaptığı öğrenildi. Falette, ocak ayında sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Bu arada Düsseldorf’ta oynayan Zanka ile Nürnberg’te forma giyen Frey de geri dönebilir.