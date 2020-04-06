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06.04.2020 - 09:03 | | FANATİK

Son dakika | Fenerbahçe'de Simon Falette’e fesih gelebilir

Corona virüs nedeniyle tüm Avrupa’da futbol durdu. Birçok kulüp, kiraladığı oyuncuların sözleşmelerini feshetmeye başladı.

Son dakika | Fenerbahçe'de Simon Falette’e fesih gelebilir

Corona virüs nedeniyle spor dünyasında hayat durdu. Bir çok kulüp oyuncularla sözleşmeleri feshetmeye bile başladı. 

Bu modaya Fenerbahçe de uyabilir. Ligde zaten bir iddiası kalmayan Sarı-Lacivertliler’de yönetimin, Gineli savunmacıyı kulübü Frankfurt’a geri gönderme konusunda değerlendirme yaptığı öğrenildi. Falette, ocak ayında sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Bu arada Düsseldorf’ta oynayan Zanka ile Nürnberg’te forma giyen Frey de geri dönebilir.

Son dakika | Fenerbahçede Simon Falette’e fesih gelebilir

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