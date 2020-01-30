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HaberlerFenerbahçe Haberleri SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Simon Falette'nin lisansı çıktı!
30.01.2020 - 18:21 | | AA

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Simon Falette'nin lisansı çıktı!

Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette'nin lisansı çıktı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki Simon Falette'i ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Simon Falette'nin lisansı çıktı!

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Simon Falette'in lisansını çıkarttı. 

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan Falette, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Simon Falette'i ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı.

SON DAKİKA | Fenerbahçede Simon Falettenin lisansı çıktı

SON DAKİKA | Fenerbahçede Simon Falettenin lisansı çıktı

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