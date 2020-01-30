30.01.2020 - 18:21 | | AA
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Simon Falette'nin lisansı çıktı!
Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette'nin lisansı çıktı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki Simon Falette'i ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı.
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Simon Falette'in lisansını çıkarttı.
Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan Falette, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki Simon Falette'i ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı.
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