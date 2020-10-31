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31.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de stoper formülleri!

İlk 6 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe’de ideal kadro arayışı devam ediyor. Uyumlu isimleri arayan Erol Bulut ve ekibi, stoper hattını da düşünüyor.

Son dakika - Fenerbahçe'de stoper formülleri!
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Süper Lig’de ilk 6 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe’de ideal kadro arayışı devam ediyor. 18 yeni transferin olduğu takımda bölgelerde de uyumlu isimleri arayan Erol Bulut ve ekibi, stoper hattını da düşünüyor.

6 haftalık süreçte, ayrılan Zanka da dahil olmak üzere istikrarlı bir tandem ikilisi çıkmadı. Erol Bulut’un şu anda kafasında Lemos-Tisserand ikilisi yakın olsa da Serdar Aziz’in idmanlardaki isteği gözlerden kaçmıyor.Süper Lig’de ilk 6 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe’de ideal kadro arayışı devam ediyor. 18 yeni transferin olduğu takımda bölgelerde de uyumlu isimleri arayan Erol Bulut ve ekibi, stoper hattını da düşünüyor. 6 haftalık süreçte, ayrılan Zanka da dahil olmak üzere istikrarlı bir tandem ikilisi çıkmadı. Erol Bulut’un şu anda kafasında Lemos-Tisserand ikilisi yakın olsa da Serdar Aziz’in idmanlardaki isteği gözlerden kaçmıyor.Ayrıca Yeni Malatya’dan öğrencisi Sadık Çiftpınar da antrenmanların sivrilen isimlerinden... Şu ana kadar sırasıyla maçlarda Zanka-Serdar, Zanka-Tisserand, Lemos-Tisserand ve Serdar-Tisserand’ı kullanan teknik heyet için forması garanti tek stoper de Tisserand oldu.Tisserand 6 haftanın 5’inde ilk 11’de yer aldı ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı. 

Son dakika - Fenerbahçede stoper formülleri

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