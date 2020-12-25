Son dakika - Fenerbahçe'de tam kadro planı!

Süper Lig’de bu haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetinin morali ile dinlenme, toparlanma sürecine girecek. Özellikle sakat isimlerin dönüşü ile birlikte sarı-lacivertliler Kasımpaşa maçına tam kadro olarak çıkmanın planlarını yapıyor.

Samatta, Perotti, Valencia’nın dönüşü teknik heyetin planlarını tam olarak sahaya yansıtması için büyük önem taşıyor. Bu üçlünün aynı anda yokluğunun yaşanmasının ardından takım hücumda çözüm üretememişti.

Bunun yanısıra Gökhan Gönül sakat sakat son maçlara çıktı. Ozan Tufan’ın Kovid-19 testi pozitif çıkınca teknik heyet bir eksik daha verirken, Sosa da kasığındaki ağrılar sebebiyle tam kapasiteyle çalışamadı.

Pelkas’ın da cezasının bitmesiyle beraber sarı-lacivertlilere daha güçlü şekilde yeni haftaya girecek.

Ozan Tufan'ın Dalgalı Kariyeri