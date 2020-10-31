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31.10.2020 - 15:03 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Fenerbahçe'de Tisserand takımla çalıştı

Sarı-lacivertlilerde dünkü antrenmanda yer almayan Marcel Tisserand, bugün takımla çalıştı.

Son dakika | Fenerbahçe'de Tisserand takımla çalıştı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 2 grup halindeki pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün yapılan antrenmana karın ağrısı sebebiyle katılmayan Marcel Tisserand, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Son dakika | Fenerbahçede Tisserand takımla çalıştı

 

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