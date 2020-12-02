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02.12.2020 - 15:11 | | İSTANBUL,(DHA) -

Son dakika - Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü konuk olacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika - Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci takımla çalışmalara başladı
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 11.30'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

3 grup halinde yapılan pas çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Tolga Ciğerci takımla birlikte çalıştı. Nazım Sangare ve Harun Tekin koşulara devam ederken; Mbwana Samatta fitness çalışmalarını sürdürdü. Sinan Gümüş ise çalışmalarını kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde sürdürürken; Diego Perotti ve Kemal Ademi'nin de tedavilerine devam edildi.

Öte yandan Sarı-lacivertli ekipte ülkesinin milli takımında koronavirüse yakalanan Enner Valencia, bir süredir Ekvador'da tedavi görüyordu. Tedavisi tamamlanan Valencia, İstanbul'a geldi. Sabah saatlerinde PCR testi yapılan Valencia'da herhangi bir sorunla karşılaşılmaması durumunda yarınki antrenmanda yer alacak.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son dakika - Fenerbahçede Tolga Ciğerci takımla çalışmalara başladı

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