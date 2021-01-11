Son dakika - Fenerbahçe'de zihniyet değişimi! Artık önemli olan sonuç

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Bu sezonu mutlaka zirvede tamamlamak isteyen sarı-lacivertlilerde hücum ya da tempolu futboldan daha çok ‘doğru’ oyun isteniyor. Alanyaspor galibiyeti bu konuda en önemli örnek olurken, uzun maratonda adım adım gidiliyor 3 puanın her şeyden daha değerli olduğu fikri benimseniyor.

Fenerbahçe’de bu sezon ciddi bir zihniyet değişimi söz konusu.

Son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda kazanan sarı-lacivertliler o tarihten bu yana Süper Lig’de zafere hasret durumda.

Takımın bu süre içinde şampiyonluğa yaklaştığı sezonlar söz konusu olsa da oynanan futbol nedeniyle taraftar, camia hatta yönetimin memnun olmadığı dönemler söz konusuydu.

Fenerbahçe gibi büyük bir takımın hücum futbolu, tempolu ve baskılı bir oyun oynaması gerektiği fikri sebebiyle Aykut Kocaman, Vitor Pereira ve Dick Advocaat’ın oynattığı oyun birçok kesim tarafından eleştirmişti.

Hatta 2016-17 sezonunda bir maç sonrası Advocaat, “Ben takımın önde baskı yapmasını istemiyorum. Geride beklemesini istiyorum. Ancak bazı oyuncular buna uymuyor” eleştirisinde bulunmuştu.

Büyük takım refleksi gereği sarı-lacivertliler gerçek anlamda savunma futbolu ya da puan için gerekli, doğru oyunu oynarken birçok sıkıntı yaşadı.

O dönem için “Fenerbahçe bu oyunla şampiyon olmasın” gibi söylenen sözler artık geride kaldı.

Ligde elde edilen son Alanyaspor galibiyeti aslında Fenerbahçe için önemli bir dönüm noktasıydı. Kendi sahasında topu rakibe bırakıp boşluklar kovalayan sarı-lacivertli takımın bu planı tuttu. Alınan üç puanla takım iyice zirveye yaklaştı.





Önceki sezonlarda yapılan oyun ile ilgili eleştiriler artık yapılmıyor. Takımın bu sezon şampiyon olmak zorunda olması sebebiyle üç puanın oyundan daha önemli olduğu fikri her kesimde ağırlık kazandı. Uzun lig maratonunda adım adım gidilirken bu düşünce benimseniyor. Bunu özellikle sosyal medya üzerinde taraftarın yaptığı yorumlarda da görmek mümkün.

Başkan Ali Koç’un takıma bu süreçte ağır eleştiri yapılmaması yönündeki ifadesi, yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu’nun “Beş ay sabır istiyoruz” sözleri taraftar ve camiada karşılık buldu. Alanyaspor maçı sonrası takıma gelen destek yönetimi memnun etti.

Bu tip olumlu yaklaşımların takım ve teknik heyet üzerinde olumlu etki bıraktığı belirtildi.

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