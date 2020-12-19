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19.12.2020 - 09:51 | | Fanatik

Son dakika - Fenerbahçe'den Batuhan Topçu atağı!

Sarı-Lacivertliler sezon başında alt yapıya İsmail Yüksek ve Barış Sungur’u transfer etmişti.

Son dakika - Fenerbahçe'den Batuhan Topçu atağı!
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Fenerbahçe, yetenek avına ocak ayında da devam edecek. Emre Belözoğlu’nun gözü bu kez Sarıyer’in U17 takımında forma giyen Batuhan Topçu’da.

Fenerbahçe’nin gözlemcileri, 2004 doğumlu olan, sol kanat, forvet arkası ve forvette görev yapan Batuhan için detaylı rapor hazırladı.

Fenerbahçe, genç yıldız için Sarıyer’in kapısını çalacak.

Son dakika - Fenerbahçeden Batuhan Topçu atağı

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