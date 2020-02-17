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17.02.2020 - 14:38 |

Son dakika | Fenerbahçe'den Burhan Karaçam açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam’ın görevinden istifa ettiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe'den Burhan Karaçam açıklaması

İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

Bugün bir internet sitesinde, Başkan Yardımcımız Sayın Burhan Karaçam’ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber tamamen gerçek dışıdır.

Taraftarlarımızdan ricamız, Kulübümüzün saha içinde ve saha dışında ciddi mücadele verdiği, kritik dönemden geçtiği bu süreçte, gözle görülür bir şekilde artan asılsız haberlere itibar etmemeleridir.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Son dakika | Fenerbahçeden Burhan Karaçam açıklaması

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