Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'den Caner Erkin kararı! Beşiktaş...
20.11.2020 - 10:21 |

Son dakika | Fenerbahçe'den Caner Erkin kararı! Beşiktaş...

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yarın oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesinde sol bek için planlarını yaptı.

Son dakika | Fenerbahçe'den Caner Erkin kararı! Beşiktaş...
ABONE OL

Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının kadrosunu belirlerken Milli görevden dönen oyuncularının durumlarına göre karar verecek. Bu isimlerin başında Caner Erkin geliyor.

32 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika, Rusya ve Macaristan karşılaşmalarında ise 90'ar dakika süre aldı. Tecrübeli sol bek, Fenerbahçe'ye yorgun bir şekilde döndü. Filip Novak ise Çekya'nın oynadığı maçların sadece ilkinde 45 dakika sahada kalırken, son iki mücadelede yedek bekledi.

Erol Bulut, bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisini de düşünerek cumartesi günü Caner Erkin'i dinlendirip Novak'ı sahaya sürebilir.

Son dakika | Fenerbahçeden Caner Erkin kararı Beşiktaş...

Manchester City'nin Tottenham Hotspur'a attığı en iyi goller
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fabricio'dan Gustavo itirafı!
    Fabricio'dan Gustavo itirafı!
  2. Misli'de tek maç heyecanı
    Misli'de tek maç heyecanı
  3. Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...
    Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...
  4. Antep, Denizli deplasmanında
    Antep, Denizli deplasmanında
  5. Caner Erkin sürprizi! Beşiktaş...
    Caner Erkin sürprizi! Beşiktaş...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde

MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor

MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet