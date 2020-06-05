Son dakika - Fenerbahçe'den çok sert Nihat Özdemir açıklaması

Nihat Özdemir'in dün akşam yaptığı şike açıklamalarından sonra Fenerbahçe'den TFF Başkanı'na çok sert tepki geldi.

Özdemir dün akşam katıldığı bir canlı yayında "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya'da, İngiltere'de ve Fransa'da da oldu. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon... 2010-2011 sezonudur. Sezon geride kaldı. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık" sözlerini sarf etmişti.

Bu açıklamalar üzerinde sarı-lacivertli kulüpten çok sert bir tepki geldi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!

Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00



TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.



Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır.



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