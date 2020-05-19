Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika| Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması: Tüm sonuçlar negatif...
19.05.2020 - 13:17 |

Son dakika| Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması: Tüm sonuçlar negatif...

Fenerbahçe, yapılan son testlerinin tamamının negatif çıktığını ve antrenmanların Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.

Son dakika| Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması: Tüm sonuçlar negatif...
ABONE OL

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama; 

Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir.

Son dakika| Fenerbahçeden corona virüs açıklaması: Tüm sonuçlar negatif...

Alex, Fenerbahçe yılları hakkında konuştu...

Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu 19 Mayıs için yarıştı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Rusya'da corona virüs futbola da sıçradı

Son dakika | Rusya'da corona virüs futbola da sıçradı

Diego Angelo, Kayserispor’u kümede tutacaklarına inandıklarını söyledi

Diego Angelo, Kayserispor’u kümede tutacaklarına inandıklarını söyledi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan 19 Mayıs için kutlama mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan 19 Mayıs için kutlama mesajı

MKE Ankaragücü'nden 19 Mayıs için kutlama mesajı

MKE Ankaragücü'nden 19 Mayıs için kutlama mesajı

Sıradaki Haber