19.05.2020 - 13:17 |
Son dakika| Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması: Tüm sonuçlar negatif...
Fenerbahçe, yapılan son testlerinin tamamının negatif çıktığını ve antrenmanların Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir.
Alex, Fenerbahçe yılları hakkında konuştu...