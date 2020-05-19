Son dakika| Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması: Tüm sonuçlar negatif...

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir.

Alex, Fenerbahçe yılları hakkında konuştu...