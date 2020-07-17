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17.07.2020 - 12:38 |

Son dakika - Fenerbahçe'den 'Emre - Dirar kavgası' açıklaması

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Dirar arasında geçen tartışma iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı.

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Fenerbahçe resmi sitesinden bir açıklama yaparak bugün Emre ile Dirar'ın kavga ettiği iddiası üzerine bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp kavgayı doğrularken Dirar'ın Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderildiğini ifade etti. 

Fenerbahçe'nin olayla ilgili açıklaması şöyle;

Bugün tarihli Akşam gazetesinde yer alan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında yaşandığı iddia edilen diyaloga dair bir açıklama zaruri hale gelmiştir.

Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar’a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur.

Son dakika - Fenerbahçeden Emre - Dirar kavgası açıklaması

Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır.

Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Son dakika - Fenerbahçeden Emre - Dirar kavgası açıklaması

 
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