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04.07.2020 - 15:51 |

Son dakika | Fenerbahçe'den Falette açıklaması

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Simon Falette'nin sözleşme süresi sona erdiği için kulübü Eintracht Frankfurt oyuncuyu geri çağırdığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten resmi bir açıklama geldi.

Son dakika | Fenerbahçe'den Falette açıklaması
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İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama;

'Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır.'

Son dakika | Fenerbahçeden Falette açıklaması

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