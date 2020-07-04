04.07.2020 - 15:51 |
Son dakika | Fenerbahçe'den Falette açıklaması
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Simon Falette'nin sözleşme süresi sona erdiği için kulübü Eintracht Frankfurt oyuncuyu geri çağırdığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten resmi bir açıklama geldi.
İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama;
'Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır.'